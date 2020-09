Webinar reúne especialistas para debater o bioma Cerrado

No mês em que se comemora o Dia do Cerrado, a CBMM convida especialistas em meio ambiente e sustentabilidade para debater a importância desse bioma, presente em 22% do território nacional, em webinar que acontecerá no próximo dia 18, às 16h.

Berço de importantes bacias hidrográficas, como a do rio São Francisco, o Cerrado é também habitat de espécies endêmicas – vegetais e animais – ameaçadas de extinção e é um dos biomas mais ameaçados do mundo. Discutir as alternativas de preservação, estratégias de sustentabilidade e as peculiaridades desse bioma – o segundo maior da América do Sul – é fundamental e urgente.

Para tratar dessa pauta tão oportuna, a CBMM convidou o cientista Francisco Oliveira Filho, especialista em conservação e membro do comitê científico da Extreme E; Rafael Tello, professor da Fundação Dom Cabral; Maurício Colombari, sócio e líder da área de sustentabilidade da PwC Brasil, e Nayara Mesquita Mota, bióloga com doutorado em ecologia e responsável pelo Laboratório de Botânica do Instituto Inhotim.

A mediação será feita por Thiago Amaral, gerente de Meio Ambiente e Apoio Tecnológico da CBMM. Sua participação será super bem vinda.

Webinar Cerrado

Data: 18/09/2020

Horário: A partir das 16h

Inscrições pelo link: https://cbmmeventos.webex.com/cbmmeventos-pt/onstage/g.php?MTID=e2cf9126e59b9c6deb3fe3fbe7c9b4a09