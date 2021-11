Zema cumpre agendas de trabalho nesta quinta-feira em Araxá

O governador Romeu Zema cumpre agendas de trabalho nesta quinta-feira (4) em Araxá. Romeu Zema visita as obras da Mccain, líder mundial no setor de batatas pré-fritas. Depois, ele vai à unidade da CBMM, que inaugura projeto de expansão. Na empresa, haverá assinatura de protocolo de intenções para fomentar o desenvolvimento social e econômico de Araxá, ampliar empregos e elevar a receita do município.

Às 18h, o chefe do Executivo mineiro participa da abertura da ExpoQueijo, no Grande Hotel de Araxá. A exposição internacional conta com feira gastronômica, cursos, palestras e o Concurso Internacional do Queijo, com 780 queijos de 233 produtores do Brasil e dos países Itália, Peru, Portugal, Argentina e Suíça.