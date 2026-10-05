Zema termina eleição em sexto no Brasil e fica em terceiro em Araxá

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) encerrou a disputa pela Presidência da República em sexto lugar no Brasil, com 326.488 votos, o equivalente a cerca de 0,27% dos votos válidos.

O resultado chama atenção pelo desempenho em Araxá. Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 2.797 votos, correspondentes a 4,67% dos votos válidos, e terminou a disputa na terceira colocação.

Na cidade, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado, com 31.626 votos (52,82%), seguido por Lula (PT), que recebeu 21.347 votos (35,65%). Zema ficou à frente dos demais candidatos e fechou o pódio municipal.

Em Minas Gerais, estado que governou por dois mandatos, Zema também terminou em sexto lugar, com aproximadamente 98,4 mil votos e 0,82% dos votos válidos.

O resultado representa uma diferença significativa em relação às eleições em que Zema disputou o governo de Minas. Em 2022, ele foi reeleito governador no primeiro turno com 56,18% dos votos válidos.