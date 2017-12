Casa do Pequeno Jardineiro forma mais 57 técnicos em jardinagem

Programa formou 57 jovens de ambos os sexos, entre 14 e 17 anos, que estão regularmente matriculados na rede municipal de ensino.

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, realizou a formatura da segunda turma do Programa Casa do Pequeno Jardineiro – Projeto Semear Cidadania. Essa iniciativa luta pela defesa dos direitos dos adolescentes em situação de risco pessoal ou social, com resgate da cidadania e assegurando-lhes condições mais dignas de vida.

O programa promove um trabalho de inclusão social preventivo e profissionalizante para adolescentes por meio da Educação Ambiental, e atende jovens de ambos os sexos entre 14 e 17 anos, matriculados e frequentando o ensino regular. A Casa do Pequeno Jardineiro é um programa coordenado pela Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, que conta com a parceria da Fundação Maçônica, na cessão do espaço. As mudas produzidas no projeto são doadas para a população e plantadas em diversos locais da cidade. Um total de 57 alunos está concluindo o programa de 2017 e receberam, no decorrer do curso, bolsa aprendizado, vale-transporte e atendimento a família e saúde.

O prefeito Aracely de Paula, a secretária de Ação e Promoção Social, vice-prefeita Lídia Jordão, os vereadores Emílio Castilho e Edinho Souza, a secretária de Governo Lucimary Ávila e o presidente da Fundação Maçônica, Roberto Jorge, entregaram o diploma para cada participante do curso socioambiental que teve a duração de 8 meses. A Escola Politécnica efetuou a entrega de uma bolsa integral de curso técnico para a aluna Marya Eduarda Jordina da Motta, destaque da turma formanda Programa Casa do Pequeno Jardineiro.

Na oportunidade, a cerimônia reservou o momento da entrega de nove diplomas aos adolescentes, beneficiários do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, da primeira turma do curso de Almoxarife, realizado através da parceria com o Sest/Senat.

De acordo com a vice-prefeita e secretária de Ação de Promoção Social, Lídia Jordão, o programa tem um âmbito muito maior desde o retorno de Aracely de Paula como prefeito de Araxá. “Nós temos desenvolvido esse programa atendendo outras etapas de atenção especialmente no que diz respeito às questões éticas, morais e mostrando para esses jovens que existe um mundo para ser respeitado, ou seja, toda uma estrutura social que deve ser respeitada. Então, esse trabalho é bem mais amplo e pretendemos que ele cresça a cada ano. Temos certeza que, ao final de 2018, estaremos apresentando aqui um grupo de jovens formados com o mesmo acompanhamento social que realizamos com a turma de concluintes desse ano”, reforça a secretária Lídia Jordão.

Durante o discurso, o prefeito Aracely de Paula enfatizou a importância do Programa Casa do Pequeno Jardineiro como um diferencial entre os jovens e as famílias dos beneficiados. “Cada canto da cidade se planta um espaço para o futuro. A criação de um espaço onde as pessoas possam sonhar, vencer dificuldades e superar barreiras, é o que estamos fazendo. Realmente é uma festa que traz para todos nós uma emoção diferente. O programa tem, acima de tudo, a parceria da cidade, porque tem o amor do município que sabe distinguir aquilo que é bom, justo e necessário. Desejo aos novos formandos que outras portas se abram e que eles possam caminhar cada vez mais rumo a um futuro melhor”, encerra o prefeito.