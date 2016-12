CBMM encaminha nota aos órgãos de imprensa sobre demissões e mudanças na empresa

Comunicado à imprensa

A CBMM informa que após discussões com o sindicato, foi aprovado em assembleia, um pacote de adequações e de reestruturação parcial nos seu quadro de funcionários. Esse pacote foi necessário diante das condições sensíveis econômico-político que o mercado de nióbio enfrenta. Quando as vendas dos produtos de nióbio atingiram seu pico e o mercado estava crescendo (2011), a Companhia implementou um plano de adequação de sua capacidade produtiva. Essa adequação envolveu investimentos para a construção de várias fábricas acarretando o aumento do seu quadro de colaboradores. Não obstante a CBMM tenha investido neste plano as vendas caíram mais de 10% desde esse período. O setor siderúrgico (principal consumidor dos produtos de nióbio) vive uma de suas maiores crises. Diante destes fatos e da falta de visibilidade da retomada do mercado, a Companhia decidiu implementar uma série de medidas, dentre elas a reestruturação de seus quadros. O capital humano e as relações familiares são valores de extrema importância para a CBMM, dessa forma a Companhia não economizou esforços para que o impacto dessa reestruturação fosse o menor possível. A CBMM tem um histórico de responsabilidade social conhecido e respeitado que continuará sendo um dos pilares estratégicos da Companhia.