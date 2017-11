Cemitérios passam por limpeza geral para o Dia de Finados

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, responsável pela limpeza, disponibilizou 20 funcionários para os Cemitérios das Paineiras e o São João Batista.

Os cemitérios das Paineiras e o São João Batista passam por limpeza intensificada nesta semana para o Dia dos Finados. A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, já demanda a capina e a varrição nos locais para receber um grande volume de pessoas que sempre é registrado no início de novembro com a chegada da data. Ao todo, 20 funcionários da secretaria estão envolvidos nos trabalhos de limpeza. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em Araxá, são 2800 túmulos no Cemitério das Paineiras e 5200 jazigos no Cemitério São João Batista.

O secretário de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios, destaca que, além da limpeza tradicional nos cemitérios, nesta época do ano, a Prefeitura, especialmente, no Cemitério das Paineiras, disponibilizou um novo sistema de iluminação, acompanhado pelo horário de visitação mais estendido.

“Fizemos um sistema de iluminação que permitirá a visitação até mais tarde. Desde a última sexta-feira, 27, estamos com os cemitérios abertos às 7 horas da manhã com fechamento previsto para às 22 horas. O novo sistema de iluminação permite, inclusive, o trabalho de preparação de algumas famílias que deixam de substituir ou instalar, às vezes, um granito, enfeitar ou lavar o túmulo na última hora”, comenta secretário.

Marco Antônio lembra que a limpeza nos cemitérios ocorre o ano todo por parte da Prefeitura Municipal de Araxá. “Temos um sistema permanente de limpeza e capina, um cuidado com os cemitérios no decorrer de todo o ano, mas nessa época, há uma atenção maior da nossa parte, principalmente, em função da quantidade de pessoas que vem visitar seus entes queridos. Fazemos questão de tratar esse assunto com muito carinho e respeito e trazer sempre os cemitérios limpos e bem cuidados”, conclui.