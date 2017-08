Comandante da 183 Cia/37ºBPM realiza palestra para funcionários de banco

No dia 05 de agosto, foi realizada no auditório do 37º BPM uma palestra sob segurança pública e mobilização comunitária para gerentes e demais funcionários do Sicoob Crediara. O evento contou com um público de aproximadamente 100 funcionários de todas as agências da região, atendidas pela cooperativa.

O evento teve como palestrantes o 1º Ten André, Comandante da 183ª Companhia, e os cadetes Heiz, Jessica e Lindomar, os quais trabalharam assuntos ligados a segurança bancária e pessoal dos funcionários.

O evento foi realizado com o objetivo de estreitar ainda mais os laços com a comunidade e as instituições públicas e privadas da área da unidade.