Festa em homenagem ao funcionário público municipal reúne cerca de 11 mil pessoas  

O Dia do Trabalhador foi comemorado pela Prefeitura de Araxá durante confraternização com os servidores municipais e seus familiares no Parque de Exposição Agenor Lemos. Cerca de 11 mil pessoas participaram do evento que contou com culto ecumênico, shows, almoço de confraternização, brincadeiras lúdicas e inúmeras atividades infantis recreativas.

O prefeito Aracely participou da comemoração juntamente com a vice-prefeita Lídia Jordão, o deputado federal Mario Heringer e o estadual Bosco. Também prestigiaram a festa, secretários municipais e vereadores.

O Grupo Minas em Canto, formado por músicos da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, foi o responsável pela abertura e, na sequência, o público foi agraciado com um espetáculo de dança, da Cia Dança Meraki, do Centro de Convivência do Bairro Pão de Açúcar com apresentação solo da bailarina Paloma Santana.

Um dos momentos especiais da Confraternização do Dia do Trabalhador foi o culto ecumênico conduzido pelo Tadeu, da Casa do Caminho, e pelo pastor da Igreja Assembléia de Deus, Claudenir Dias.

A comemoração foi animada pelo show da dupla sertaneja Marlon & Daniel com participação ainda de Victor & Versol. Outra atração, bastante concorrida, foi o torneio de truco que atraiu 32 duplas. O troféu de campeão ficou com Carla Fernandes e Vagner Wilson e o segundo lugar foi para Luciano e Samuel.

Durante o evento foram entregues os troféus e medalhas aos vencedores do 4º Torneio do Servidor Municipal de Futebol Society, que teve como grande campeão o time da Secretaria de Esportes/Serviços Urbanos e como vice a equipe Terceirizados. Também foram premiados o artilheiro, goleiro menos vazado, gol mais bonito e destaque disciplina.