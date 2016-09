Homem é preso buchas e tabletes de maconha no Pão de Açúcar; confira as ocorrências

Na sexta-feira (23), por volta das 15h, a Polícia Militar esteve em uma residência localizada na rua Lázaro Severiano Gomes, no bairro Pão de Açúcar, onde abordou um homem de 20 anos que tentou fugir dos policiais, mas foi alcançado.

Durante busca pessoal, foram localizados 47 buchas de maconha embaladas para o comércio ilegal, um tablete de 135 gramas da mesma substância e dinheiro. O autor recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Como havia um mandado de busca e apreensão para a residência do autor, os policiais militares continuaram as buscas em seu interior e localizou outro tablete de maconha que estava escondido embaixo de um piso do corredor. Ele assumiu a posse da droga q disse que iria revendê-la.

Diante o exposto, o autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para as demais providências.

PM realiza operação para cumprimento de mandados judiciais

Na sexta-feira (23), durante o dia todo a PM realizado por toda a cidade o cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão.

Diversos objetos de procedência duvidosa foram apreendidos com suspeita de serem produtos de crime, como televisores, notebook, celulares, dinheiro, um radiotransmissor na frequência da PM, munições calibre 32 e um simulacro de arma de fogo idêntico.

Duas pessoas foram presas, um homem de 19 anos e outro de 21 anos que estavam foragidos, além de um mandado de apreensão de um menor de 17 anos.

As ocorrências foram registradas e todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

Polícia Militar procura autor de furto de veículo ocorrido no bairro Jardim Natália.

No sábado (24), por volta das 8h, a Polícia Militar (PM) compareceu à rua Cleide Carvalho Batista, no bairro Jardim Natália, onde um operador de máquinas de 31 anos relatou que se veículo Voyage cor cinza foi furtado. Ele disse que havia estacionado o carro na via pública por volta das 2h e percebeu o furto seis horas depois.

Durante diligências, o carro foi localizado na manhã de domingo (25) abandonado no bairro Jardim das Oliveiras, constatando que o mesmo foi submetido a uma ligação direta.

Diante o exposto, o carro foi removido ao pátio credenciado do Detran. Diligências continuam na tentativa de identificar e prender o(s) autor(es).

Veículo furtado é abandonado na rodovia MG-428

Na sexta-feira (23), por volta das 9h, a PM tomou conhecimento por meio de denúncias que na rodovia Araxá / Sacramento, MG-428, havia um veículo abandonado no acostamento com as portas abertas.

No local, os policiais localizaram um veículo Uno cinza que estava com indicação de veículo furtado, ocorrido no dia 21.

O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran e a ocorrência registrada foi entregue à Polícia Civil para as demais providências.