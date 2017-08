Incra recebe apoio da Prefeitura para agilizar atendimento na cidade

A Administração Municipal cedeu dois funcionários para compor equipe do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). A ação visa agilizar o atendimento e acabar com as demandas em atraso.

Esse apoio é de extrema importância para buscar cada vez mais a excelência dos serviços prestados pela Unidade Municipal de Cadastramento (UMC), instalada mediante termo de cooperação técnica firmado entre o Incra e a Administração Municipal.

Essa parceria visa oferecer serviços e orientações referentes ao cadastro de imóveis rurais na própria localidade. Outra vantagem é que interessados podem emitir o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e realizar a atualização e a vinculação cadastral, de forma gratuita, tanto de propriedades quanto de posses.

A unidade em Araxá efetua, em média, até 180 atendimentos por mês e, segundo o Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Alexandre Carneiro de Paula, a chegada dos novos funcionários, Diogo Aristóteles Rodrigues Gonçalves e Sílvia Cristina Ferreira Cruz, irá ajudar, e muito, a agilizar esses atendimentos. “O órgão funcionava com apenas uma funcionária que estava sobrecarregada, considerando a grande demanda existente na unidade, pois são atendidos em Araxá cerca de 33 municípios da região. Nós conversamos com o prefeito Aracely de Paula e ele autorizou apoiar o Instituto cedendo dois funcionários da Prefeitura que foram capacitados pela Superintendência Regional do Incra, em Belo Horizonte”, informa o secretário.

A unidade do Incra está em funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na rua Santos Dumont, n° 207, na região central de Araxá.