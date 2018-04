PM prende jovem com maconha e cocaína no bairro Alvorada

A Polícia Militar prendeu um jovem, no bairro Alvorada, por envolvimento com o tráfico de drogas. O autor foi flagrado, por volta de 22h, na rua Ailton Antônio Morais e foi abordado pelos militares que faziam patrulhamento.

Com ele, os policiais encontraram um cigarro de maconha e uma sacolinha com uma pequena quantidade de cocaína. Em conversa com os militares, o jovem disse que havia mais droga em sua residência.

A PM foi até a casa do suspeito e encontrou um pedaço da maconha prensada. Diante dos fatos, W.N.C. (18 anos) foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.