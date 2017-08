PM prende suspeitos de envolvimento com o tráfico no bairro Alvorada

Na noite de ontem (2), durante patrulhamento pela Avenida Amazonas esquina com rua Antônio Maia Rios, bairro Alvorada, foi realizada a prisão de duas pessoas suspeitas do envolvimento com o tráfico de drogas.

A equipe policial visualizou o momento em o autor J.O.R. (56 anos), repassava um embrulho para a autora R.H.R.A. (20 anos). Ao proceder a abordagem, os militares localizaram seis pedras de crack.

Diante do exposto, os autores foram presos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.