Polícia Militar prende 5 autores de roubo ocorrido em posto de combustíveis de Araxá

Na sexta-feira, dia 17 de setembro, por volta das 04h, a Polícia Militar foi acionada e compareceu em um posto de combustíveis localizado no bairro Fertiza, onde funcionários do estabelecimento relataram aos policiais militares, que estavam em seu local de trabalho quando cinco homens chegaram no posto com um galão, e pediram para que nele fosse colocado R$ 10,00 de gasolina.

Enquanto o frentista enchia o galão, um dos homens começou a lhe agredir com socos pelas costas, enquanto outro que portava uma faca anunciou o roubo e tomou todo o dinheiro que estava com o frentista, e posteriormente, também recolheu todo o dinheiro que estava no caixa, e logo em seguida, os cinco indivíduos fugiram do local tomando rumo ignorado.

Momentos depois do acionamento, as guarnições da Polícia Militar foram para o local, e depois do atendimento as vítimas e de posse das características dos autores, iniciou rastreamentos no intuito de localizá-los.

Pouco depois, um veículo VW Gol de cor branca, ano 94, foi localizado na av. João Paulo II abandonado, sendo relatado por testemunhas que poucos minutos antes, várias pessoas saíram do veículo e correram em direção ao bairro São Geraldo.

Pesquisada a placa do veículo, os policiais militares foram até a residência do proprietário na rua Ceará, e quando lá chegaram, várias pessoas que estavam em via pública, empreenderam fuga e saíram pulando os muros de várias residências, sendo que em uma delas, a entrada dos policiais militares foi franqueada pelo proprietário.

Durante as buscas no quintal da casa, um dos autores foi localizado escondido dentro de um barraco abandonado e outro atrás do mesmo barraco, enquanto os outros três foram localizados escondidos em meio a uma moita de bananeiras.

Face ao exposto, todos os cinco indivíduos foram presos em flagrante delito e foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, onde através das gravações do sistema interno de TV do posto, foram confirmados como autores do crime. Foram apresentados também todo o dinheiro roubado e a faca utilizada no crime.

O veículo utilizado para a fuga dos autores também foi apreendido e removido ao pátio credenciado do DETRAN.

Polícia Militar prende autor de receptação de produto de furto no bairro Alvorada.

Na quinta-feira dia, 15 de setembro, por volta das 09h, uma guarnição policial militar realizava uma operação de combate ao crime na rua Uberaba e adjacências, quando se deparou com um homem de 20 anos de idade, que oferecia a quem passava na rua, uma furadeira pelo valor de R$ 50,00.

O autor foi abordado e ao ser indagado sobre a origem da furadeira, alegou que havia adquirido o equipamento de outro homem desconhecido, dando em troca três pedras de crack, e que o homem ainda teria relatado que o equipamento era produto de furto.

Diante o exposto, o autor foi preso em flagrante delito.

Polícia Militar registra golpe da venda de telefone celular falsificado

Na quinta-feira, dia 15 de setembro, por volta das 11h, a Polícia Militar foi acionada e compareceu no bairro São Geraldo, onde segundo relatos de um comerciante de 27 anos de idade, comprou um aparelho de telefone celular de um casal que estavam em um VW Space Fox de cor verde, tendo pagado pelo mesmo a quantia de R$ 700,00, enquanto o valor do telefone é mais que o dobro em lojas convencionais.

O comerciante relatou ainda que no ato da negociação, o casal lhe apresentou uma nota fiscal de compra do aparelho o induzindo ao erro, e quando o casal foi embora, o telefone celular não funcionou como deveria.

Fato sequente, ele procurou uma assistência autorizada, onde ouviu do técnico que outras pessoas já teriam ido ao local relatando o mesmo problema com aparelhos idênticos ao da vítima, e que ao verificar os telefones, constatou que eles não passavam de cópias dos originais.

Diante o exposto, policiais militares deram inicio a diligências no intuito de localizar e prender os autores do golpe, e a Polícia militar ainda alerta a população araxaense e das cidades vizinhas, que não adquiriam tais aparelhos se por ventura eles forem oferecidos, e pede que a Polícia Militar seja acionada imediatamente via telefone 190.

No bairro Orozino Teixeira, Polícia militar prende autores de tráfico de drogas

Na quinta-feira, dia 15, de setembro por volta das 17h, uma equipe da Polícia Militar realizava operação de combate ao crime no bairro Orozino Teixeira, quando avistaram na rua Joaquim Geraldo Filho, dois homens ocupando uma motocicleta, sendo que os dois, ao perceberem a presença da viatura policial militar, passaram a agir de forma suspeita e a olhar para trás a todo instante.

Pela atitude dos suspeitos, eles receberam ordem de parada, porém, desobedeceram e ainda tentaram empreender fuga, mas logo foram alcançados e abordados, momento em que um deles jogou algo por cima de um muro próximo, sendo o pacote jogado localizado, e dentro dele, havia certa quantidade de uma substância esverdeada semelhante a maconha.

Diante o exposto, os dois autores foram presos em flagrante delito pelos policiais militares e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar apreende veículo clonado no bairro Urciano Lemos

No dia 15 de setembroh por volta das 16h, uma guarnição que realizava patrulhamentos pela rua Astolfo Lemos localizada no bairro Urciano Lemos, percebeu quando um homem que estava em uma motocicleta estacionada em frente a umas das residências da rua, gritou para outro homem dentro da residência que a Polícia militar estava chegando.

Diante a atitude suspeita, o homem na motocicleta foi abordado, e logo em seguida, os policiais militares entraram na casa em questão, e lá presenciaram quando outro homem jogou algumas sacolas por cima do muro, tendo as sacolas caído no quintal da residência vizinha.

Franqueado pela proprietária da residência vizinha, os policiais entraram no quintal mencionado, onde encontraram as sacolas que continham em seu interior uma considerável quantia em dinheiro que foi apreendido.

Fato sequente, os policiais militares encontraram em frente à residência alvo da abordagem, uma caminhonete Fiat Strada com placas da cidade de Jales/SP, porém, ao ser verificado o motor do veículo, suspeitou-se que o mesmo pudesse ser um veículo clonado, fato confirmado após os policiais militares do Copom terem entrado em contato com o verdadeiro proprietário na cidade de Jales, que relatou estar com o seu veículo devidamente estacionado em sua residência naquela cidade.

Diante o exposto, os dois homens que são conhecidos no meio policial pela ligação com o tráfico de drogas foram presos em flagrante delito. O veículo clonado e o dinheiro que estava nas sacolas, foram apreendidos e apresentados juntamente com os autores na delegacia de Polícia civil de Araxá.

Polícia Militar prende autores por porte ilegal de arma de fogo no bairro Pão de Açúcar

Na quinta-feira, por volta das 23h, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima via telefone 190, de que dois irmãos conhecidos no meio policial por envolvimento em alguns crimes, estavam de posse de um revolver e estavam planejando realizar um roubo.

De posse dessas informações, equipes da polícia militar foram para o local, e quando chegaram, encontraram alguns jovens entrando na residência alvo da denúncia localizada na rua José Eustáquio Marins no bairro Pão de Açúcar, e foi procedida abordagens a todos.

Durante as buscas, os dois irmãos apontados na denúncia demonstraram muito nervosismo, e após as buscas serem estendidas para a residência, os policiais militares lograram êxito em localizar a arma de fogo, um revólver calibre 32 com quatro munições intactas, em cima do telhado.

Face ao exposto, os dois irmãos de 20 e 19 anos de idade que residiam na casa em questão, receberam voz de prisão em flagrante delito e forma conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, onde forma apresentados juntamente com a arma e munições apreendidas para as providências cabíveis,