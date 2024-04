Com parceria da Prefeitura de Araxá, Feira Pró-Genética acontece nesta sexta

Raças zebuínas com mais de 120 anos de seleção. A Feira Pró-Genética acontece nesta sexta (12), das 8h às 17h, no Parque de Exposições Agenor Lemos. O evento é gratuito e conta com parceria da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.



A feira oferta animais que possuem avaliação genética, Registro Genealógico Definitivo (RGD), inspecionado pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), exame andrológico positivo e testes negativos para Brucelose e Tuberculose.

De acordo com a Secretaria de Agricultura e Pecuária, o objetivo da Feira Pró-Genética é atender os pecuaristas de Araxá e região. A programação realiza vendas de reprodutores, conhecimento sobre a raça e a possibilidade de negociação nos setores de agronegócio, equipamentos agrícolas, insumos e defensivos.