Kênia Costa recebe a Medalha Leonilda Montandon homenageada por Raphael Rios

A empresária Kênia Pôncio da Costa de Deus foi homenageada pelo vereador Raphael Rios com a Medalha Leonilda Montandon 2024. A honraria homenageia mulheres que se destacam por sua atividade profissional, desempenho social e filantrópico e pelos relevantes serviços prestados à comunidade araxaense.

Kênia é professora por formação, ministrou aulas em química e matemática. Durante 16 anos, lecionou em escolas públicas e privadas de Araxá e Uberaba. Com visão empreendedora, fundou ao lado de seu esposo Marcos, a Pukem – Locação em 2008, e Pukem – Energia Solar em 2011, primeira empresa de Araxá a atuar com energia fotovoltaica.

A empresa que iniciou sua trajetória em Araxá com apenas seis funcionários gera, atualmente, 40 empregos diretos. Atua em Araxá e região, sempre com uma postura transparente com os parceiros e concorrentes, atende clientes em Minas Gerais, São Paulo e Goiás.

Kenia já atuou como voluntária no Hospital Helio Angotti e atualmente é voluntária no Grupo de Ações da Mosaic Fertilizantes em Tapira.

Fez a diferença na vida dos alunos enquanto lecionava para eles como se fosse para seus filhos. Como empresária, é reconhecida por ser íntegra nos negócios, justa com colaboradores e honesta com os concorrentes.