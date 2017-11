Prefeitura apresenta o novo sistema de iluminação do Parque do Cristo

A Prefeitura apresentou o novo sistema de iluminação do Parque do Cristo, um cartão postal de Araxá, revitalizado pela atual gestão, na noite dessa quinta-feira, 31 de agosto. O prefeito Aracely de Paula, secretários, assessores e equipe de governo municipal, vereadores e imprensa, estiveram no Parque para acompanhar o acionamento experimental da renovada iluminação, a LED, destacada como um dos atrativos da revitalização do Parque do Cristo prevista para ser inaugurada até outubro.

Um dos grandes destaques da noite foi o Cristo iluminado a partir de um jogo de luzes multicolorido. “Vamos fazer um comissionamento no sistema novo de LED chamado RGB, que permite iluminar o Cristo com várias cores, a exemplo de como acontece no Cristo do Rio de Janeiro e na Torre Eifel. A cidade terá a possibilidade de fazer um programa temático em função de datas comemorativas, como exemplo o Outubro Rosa, a Semana da Pátria. Os investimentos e a tecnologia são muito diferentes da época em que o Parque do Cristo foi inaugurado, em 1982”, lembra o secretário de Serviços Urbanos Marco Antônio Rios.

De acordo com o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, além da iluminação, o Parque do Cristo tem outros atrativos turísticos. “Fizemos pequenos ajustes. Algumas coisas que o projeto não previa, nós contemplamos. Tínhamos, por exemplo, uma retirada muito grande de árvores em função da implantação da pista de caminhada. Para amenizar isso, fomos desviando a pista de caminhada dos locais onde estava previsto esse impacto. Retiramos aquelas árvores que já estavam condenadas, inclusive, as próprias espécies frutíferas existentes nas residências desapropriadas, foram mantidas e contempladas nesse projeto de revitalização”, conta o secretário.

Para o prefeito Aracely de Paula, o projeto idealizado pelo arquiteto araxaense Marcello Gusmão Machado de revitalização do Parque do Cristo significa dar uma vida nova e reacender as luzes que um dia brilharam no sentimento da população araxaense. “O Cristo permanecerá por muitos anos cuidando da nossa cidade. Todos os trabalhadores envolvidos nessa obra tiveram muita entrega, como se ela realmente fizesse parte da história de cada um. Com esse sentimento, estamos vendo pela primeira vez o teste de luminosidade que o Parque do Cristo terá e um clarão muito evidente observado por toda a população de Araxá e região. É um parque que não será elitizado, mas terá cultura, desempenho turístico, informativo e presencial. Nós queremos que o Parque do Cristo seja uma casa de todos”, destaca o prefeito Aracely.