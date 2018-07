Numa ação conjunta, as Secretarias de Governo e de Ação e Promoção Social, distribuíram mudas de plantas medicinais para a comunidade.

Elas são produzidas pelos jovens do Programa Casa do Pequeno Jardineiro que aproveitaram a ação para entregar os convites da inauguração do Feirão do Povo, na sexta-feira, 20, às 18 horas, na Avenida Washington Barcelos. Cerca de 50 adolescentes, entre 14 a 17 anos, visitaram empresas do bairro Urciano Lemos e do Distrito Industrial convidando a população.