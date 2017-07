UPA recebe primeiros equipamentos

Com recursos financeiros obtidos junto à esfera federal a Prefeitura começou a equipar a nova Unidade de Pronto Atendimento e a previsão é de entregá-la à comunidade no próximo mês de outubro.

As buscas por verbas estaduais e federais, realizadas pelo prefeito Aracely de Paula, auxiliaram na finalização da obra da Unidade de Pronto Atendimento Alzira Rodrigues Duarte. O recurso de R$ 1,9 milhão, viabilizado pelo deputado federal Mário Heringer (PDT) em março, junto ao Governo Federal, foi repassado recentemente ao caixa do município e está sendo empregado na compra de equipamentos para a Unidade. Também está previsto, ainda para este ano, o montante de R$ 1,4 milhões.

Aracely de Paula classifica como “compensatório” o trabalho feito fora do gabinete, e acrescenta que o esforço da administração municipal tem sido constante para a abertura da UPA, prevista para outubro. O prefeito ainda informa que do montante de R$ 1,9 milhão, R$ 1,75 milhão serão investidos em aquisição de equipamentos e R$ 150 mil em compras de materiais de consumo.

“Recebemos a comunicação de que o recurso de R$ 1,9 milhão que tínhamos pleiteado em uma das visitas a Brasília já está na conta da Prefeitura para equiparmos a UPA. E mais R$ 1,4 milhão será repassado pela bancada federal, cujo repasse foi dado pelo Governo Federal. Juntamente com o que já tínhamos conseguido e o que estamos adquirindo, teremos condições de fazer da UPA o referencial em saúde pública na nossa cidade”, afirmou o prefeito.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade vai contar com uma sala de emergência com quatro leitos equipados com ventilador pulmonar mecânico e monitores cardíacos; sala de observação com 16 leitos adultos, sete de pediatria e dois de isolamento; salas de gesso, pequenos procedimentos (suturas), hidratação, inalação, coleta de exames laboratoriais e eletrocardiograma, raio X e ultrassom; seis consultórios; farmácia e sala de reuniões.