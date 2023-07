11ª edição do Fliaraxá movimenta o turismo e o comércio

A 11ª edição do Fliaraxá movimentou o turismo e o comércio da cidade. Em cinco dias de evento, mais de 30 mil pessoas passaram pelo estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim. O Fliaraxá contou com a parceria da Prefeitura de Araxá.

Este ano o evento desenvolveu o tema “Educação, Patrimônio e Literatura”, e contou com várias atrações como contação de história, saraus, mesas de conversa, oficinas, lançamentos de livros, debates, prêmios de redação, sessão de autógrafos, livraria e a presença de escritores conceituados.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, ressalta que o Fliaraxá novamente foi um sucesso. “Movimentou a cidade e fomentou o turismo. Estamos muito felizes em ter recebido mais uma vez este grande evento, que foi completo e promoveu momentos de lazer para toda a família”, destaca.

O prefeito Robson Magela destaca que o Fliaraxá leva o nome da cidade para o país todo. “A Gestão Municipal vai continuar contribuindo com a valorização da educação, do turismo local e promovendo o acesso à cultura para toda a população. O Fliaraxá é um dos maiores festivais literários do país, e ficamos muito felizes em recebê-lo mais uma vez”, conclui.