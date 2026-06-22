Prefeitura amplia estradas rurais e melhora a segurança em mais de 38 quilômetros de vias

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, concluiu o alargamento de 38 quilômetros de estradas rurais em diferentes regiões do município. As intervenções proporcionam mais segurança aos usuários, melhoram as condições de tráfego e facilitam a circulação de caminhões, máquinas agrícolas, transporte escolar e demais veículos que utilizam diariamente as vias da zona rural.

Os serviços foram realizados na Estrada da Avon (5 km), Estrada do Euríbiades (4 km), Estrada do Mourão Rachado (12 km), Estrada da Região do Córrego do Sal (8 km), Estrada do Pirapitinga (6 km) e na estrada sentido ao bairro Vale do Sol (3 km), contemplando importantes corredores utilizados por moradores e produtores rurais.

As intervenções foram necessárias devido às condições dos trechos, que apresentavam largura insuficiente para o tráfego de veículos de grande porte. Além disso, a vegetação às margens das estradas comprometia a visibilidade dos motoristas, aumentando os riscos para quem utiliza as vias diariamente.

O secretário municipal de Agricultura, Osmar Gonçalves, destaca que as melhorias atendem uma demanda das comunidades rurais e contribuem para tornar o trânsito mais seguro.

“Essas estradas estavam estreitas e já não comportavam adequadamente a circulação de caminhões e máquinas pesadas. Com o alargamento, conseguimos melhorar a visibilidade, oferecer mais segurança para os usuários e garantir melhores condições de tráfego para os produtores rurais, transporte escolar e moradores que dependem dessas vias todos os dias”, afirma.

A Secretaria também já programou uma nova etapa dos serviços na antiga Estrada Araxá–Belo Horizonte, onde serão alargados aproximadamente 4 quilômetros. Além disso, a partir da próxima semana, as equipes iniciarão o alargamento da estrada velha, no sentido Tapira. As intervenções seguirão os mesmos critérios adotados nas demais estradas, com foco na segurança, na mobilidade e na melhoria das condições de circulação.