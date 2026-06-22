Procon Araxá alerta consumidores sobre golpe na compra de concreto usinado

O Procon Araxá alerta os consumidores sobre um golpe envolvendo a venda de concreto usinado na cidade. De acordo com o órgão, criminosos estão utilizando telefones, WhatsApp e páginas falsas ou adulteradas na internet para se passar por empresas do setor e aplicar golpes em pessoas que estão construindo ou reformando.

A fraude geralmente começa quando o consumidor pesquisa por empresas de concreto usinado em páginas de busca com contatos adulterados e entra em contato por telefone ou WhatsApp para solicitar um orçamento. Os golpistas apresentam valores abaixo dos praticados no mercado de Araxá, o que acaba atraindo a atenção de quem busca economizar na obra. Depois disso, eles solicitam pagamento antecipado.

O secretário-executivo do Procon Araxá, Ezequiel Borges, explica que o alerta é necessário porque os prejuízos podem ser altos. “Nós estamos falando de um golpe que pode passar de R$ 2 mil”, ressalta.

Ainda conforme o Procon, já há relatos de tentativas e casos envolvendo empresas locais. Em uma das situações apuradas, um orçamento falso foi apresentado por cerca de R$ 3 mil, enquanto o valor real do serviço passava de R$ 6 mil. A diferença no preço é um dos principais sinais de alerta para o consumidor.

A principal orientação do Procon Araxá é que o consumidor não faça pagamento antecipado sem antes confirmar a veracidade do orçamento. O órgão recomenda entrar em contato por canais oficiais, conferir se o número realmente pertence à empresa e, sempre que possível, ir presencialmente ao local antes de fechar a compra.