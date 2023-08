15ª edição do Prefeitura no Bairro acontece na Escola Estadual Vasco Santos em 26 de agosto, com novidades para a população

A 15ª edição do projeto Prefeitura no Bairro vai ser realizada na Escola Estadual Vasco Santos, das 8h às 12h, no dia 26 de agosto (sábado). Serão mais de 40 serviços gratuitos ofertados para moradores do bairro Santa Terezinha e região.

O Prefeitura no Bairro vai contar ainda com várias novidades como atendimento veterinário; testes de leishmaniose; distribuição de preservativos; cadastro de alunos para o programa Eu Vou (transporte público coletivo); campanha de conscientização da campanha Agosto Lilás; consulta gratuita de restrições no CPF; degustação de mel e amostra da criação de abelhas sem ferrão, e muito mais.

São atendimentos nas áreas de Ação Social, Saúde, Direitos Humanos, Acolhimento à Mulher, Habitação, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Educação, Cidadania, Infraestrutura, Agricultura e Pecuária, Esporte, Lazer, Cultura e Segurança. O Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Governo também estarão à disposição para receber as demandas da população.

SERVIÇO

15ª edição Prefeitura no Bairro

Local: Escola Estadual Vasco Santos

Dia e horário: 26 de agosto (sábado), das 8h às 12h