1ª edição do Circuito Literário do Cerrado movimenta Araxá nesta sexta e sábado

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) recebe, nesta sexta (22) e sábado (23), a primeira edição do Circuito Literário do Cerrado, realizado com o apoio da Prefeitura de Araxá. O evento reúne literatura, música, artes, ciência e gastronomia em uma programação diversificada, gratuita e aberta a todos os públicos.

Na sexta-feira (22), a programação inclui oficinas de escrita, grafite e musicalização, além de sessões no Planetário Urânia e atividades voltadas ao público infantil, como contação de histórias e teatro. O público também poderá acompanhar rodas de autores, podcasts ao vivo e palestras sobre temas contemporâneos, como diversidade, violência simbólica, bullying e os impactos do mundo digital nas famílias. À noite acontecem lançamentos literários e shows musicais.

No sábado (23), as atividades continuam com apresentações musicais, oficinas, rodas de autores e palestras sobre segurança digital. As crianças terão opções como contação de histórias e espetáculos teatrais, enquanto os amantes da literatura poderão prestigiar lançamentos de livros e bate-papos com escritores convidados. A programação também inclui um luau cultural e a realização da Copa de Xadrez do Cerrado, na Vila Gastronômica.

Segundo a organizadora Talita Tavares, um dos grandes diferenciais do evento é o compromisso em tornar a literatura mais acessível, especialmente para comunidades em situação de vulnerabilidade.

“Uma das ações mais especiais é a campanha Adote um Leitor, que convida as pessoas a apadrinhar famílias e bibliotecas carentes. Com isso, novos leitores podem escolher seus próprios livros na livraria oficial do evento ou receber uma das cestas básicas literárias, que serão distribuídas no final. Além disso, o evento trará uma feira de livros com opções acessíveis”, destaca.

A programação completa pode ser conferida no perfil do Instagram @circuitoliterariodocerrado.