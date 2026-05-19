Escritora Ione Guimarães Costa lança terceiro livro e encerra trilogia com homenagem à natureza

A escritora Ione Guimarães Costa, integrante da Academia Araxaense de Letras, lança sua terceira obra literária, As Cartas de Siriri – A Despedida, encerrando uma trilogia marcada pela valorização da natureza e dos saberes tradicionais.

A nova publicação dá continuidade à série iniciada com O Macaco Siriri e seguida por As Cartas de Siriri. Segundo a autora, o processo de criação foi intenso e transformador. Ela destaca que iniciar sua trajetória literária com três obras foi um grande desafio, mas também uma experiência especial e emocionante, que despertou reflexões sobre o meio ambiente, os conhecimentos ancestrais e a responsabilidade com as futuras gerações.

Os lançamentos começam nesta semana, com evento voltado aos alunos da Escola Municipal Lúcio dos Santos, em Perdizes, no dia 20 de maio. Em Araxá, a programação inclui lançamento no dia 16 de junho, em local ainda a ser definido, e no dia 18 de junho, na Fundação Cultural Calmon Barreto, aberto ao público. Durante os eventos, também serão relançados os dois primeiros livros da trilogia.

A proposta da autora é incentivar o público infantil a redescobrir o contato com a natureza. Ione ressalta que busca mostrar às crianças a existência de um mundo encantador além do ambiente digital, reforçando a importância do meio ambiente como origem de tudo.

Lançamento no Xingu amplia alcance da obra

A trilogia também ultrapassa fronteiras culturais. Os três livros foram traduzidos para o idioma Tronco macro-jê, língua da tribo Khikatxi, e serão lançados entre os dias 26 e 29 de maio no Parque Indígena do Xingu.

A região abriga o povo Kisêdje, também conhecido como Suyá, que vive na terra indígena Wawi. Para a autora, levar a obra ao Xingu representa a realização de um sonho e reforça a universalidade da mensagem ambiental presente nos livros.

Projeto Guardiões da Semente inspira a trilogia

A série nasceu a partir do projeto Guardiões da Semente, que promove o resgate de saberes e culturas tradicionais por meio de ações educativas. A iniciativa inclui distribuição de sementes, contação de histórias e atividades voltadas à conscientização sobre a fauna e flora de Minas Gerais.

De acordo com Ione, os livros são uma extensão do projeto e simbolizam sementes que foram cultivadas ao longo do tempo, tornando-se hoje a identidade da iniciativa.

As ilustrações da trilogia são assinadas pelo designer Luciano Rodrigues. As obras serão distribuídas gratuitamente durante os lançamentos e integram projeto viabilizado pela Lei Rouanet, com apoio do Ministério da Cultura e patrocínio de empresas como a CBMM e o Grupo GranMilho.

Serviço

Maio

Dia 20: Escola Municipal Lúcio dos Santos, em Perdizes

De 26 a 29: Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso

Junho

Dia 16: Local a definir, em Araxá

Dia 18: Fundação Cultural Calmon Barreto, em Araxá