1ª Mostra Educacional de Araxá recebe visita do prefeito Aracely

O sábado (23), foi dia letivo para os servidores e alunos das escolas municipais de Araxá. A 1ª Mostra Educacional promovida no Expominas reuniu representantes das 40 unidades de ensino, envolvendo diretores, supervisores, educadores, pais e alunos de 4 meses a 14 anos, das escolas de Educação Infantil, Fundamental l e Fundamental ll. O prefeito Aracely de Paula, a secretária de Educação, Edna de Fátima Resende Campos; e convidados, visitaram todos os estandes e conheceram os projetos de cada instituição educacional.

Aracely ressaltou que foi um movimento extraordinário, percebeu a boa vontade, a alegria e a satisfação dos participantes. “O ensino não é apenas o livro, não é apenas o professor. Temos aqui uma demonstração clara de que a partir do resultado desse ensino as crianças criam a imaginação daquilo que se pode fazer. Isso faz parte da educação e acima de tudo faz parte da valorização do conhecimento em favor da sociedade”.

Edna, destacou que a Mostra é a culminância de todos os projetos pedagógicos que são promovidos com os parceiros ao longo do ano nas escolas municipais. Junto com a Mostra houve apresentações culturais e de taekwondo.

Na mostra foram apresentados os seguintes projetos: Alinhamento Pedagógico, Tempo Integral, Protécnico, Educação Empreendedora em parceria com o Sebrae; Cientistas do Cerrado em parceria com a CBMM; Sanitaristas Mirins em parceria com o IMA; Proerd em parceria com a Polícia Militar; Viva a Vida, projeto da Secretaria de Governo; Projeto Água Boa – Chuá socioambiental em parceria com a Copasa; teve ainda a participação do Uniaraxá e da Secretária de Ação e Promoção social com o programa Casa do Pequeno Jardineiro.