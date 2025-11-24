1º Encontro de Bandas Liras encanta e reúne grande público na Fundação Cultural Calmon Barreto

A manhã do último sábado (22) foi de música e tradição no 1º Encontro de Bandas Liras de Araxá, realizado pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) em celebração ao Dia do Músico. O público marcou presença e abriu com entusiasmo a Semana da Música, que segue nesta semana com programações gratuitas abertas à comunidade.

No encontro do fim de semana estiveram presentes: Banda Lira Santo Antônio (Campos Altos-MG), Banda Lyra Vicentina Aterradense (Luz-MG), Lira Musical São Sebastião (Nova Serrana-MG) e alunos e professores da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo.

O evento começou com um cortejo vibrante pelo Calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel, que atraiu a atenção de quem passava pelo centro. Moradores, comerciantes e visitantes pararam para acompanhar as melodias executadas pelas corporações musicais, transformando a região central em um grande palco a céu aberto. Após o cortejo, os presentes seguiram para o pátio da FCCB, onde as bandas participantes se apresentaram.

A presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Madalena Aguiar, celebrou o resultado do encontro e destacou o impacto positivo da iniciativa no cenário cultural da cidade.

“Ver o centro de Araxá tomado pela música e pelo entusiasmo da população foi emocionante. As bandas encantaram quem passava e mostraram a força dessa tradição. Na Fundação, recebemos centenas de pessoas para prestigiar as apresentações, e isso comprova o quanto o público valoriza e reconhece esse movimento musical. O sucesso do encontro fortalece ainda mais nossa missão de promover a cultura e de aproximar a comunidade das nossas ações”, afirmou.

O evento foi uma realização da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto, por meio da Escola Municipal de Música, com apoio da Copasa e da Associação da Capela Mártir Filomena.

A Semana da Música segue até o dia 27 de novembro com apresentações de alunos dos cursos Técnico e Livre de Música, além de performances de sopro e de violão.

Programação

Terça-feira, 25 de novembro, às 20h

Apresentações dos alunos do Curso Técnico e Curso Livre

Local: Clube Araxá

Quarta-feira, 26 de novembro, às 19h

Apresentações dos alunos de Sopro

Local: Clube Araxá

Quinta-feira, 27 de novembro, às 20h

Apresentações dos alunos de Violão

Local: Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo