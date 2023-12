Foi realizado no último dia 5 de dezembro, um encontro que reuniu Mulheres Empreendedoras da cidade de Araxá.

O evento foi idealizado pela empreendedora digital Flaviane Dutra, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino, potencializar negócios entre mulheres, promover conhecimento e troca de experiências.

Na oportunidade todas as mulheres presentes tiveram espaço para apresentar seus trabalhos na primeira rodada e em seguida assistiram a palestra com o tema “E se empreender pudesse ser leve?”, ministrada pela Coach Priscilla Costa, também membro do grupo.

A idealizadora do projeto afirma que o apoio e incentivo que a mulher empreendedora recebe umas das outras é algo genuíno e muito potente, e que negócios já foram realizados entre as participantes do grupo em um curto espaço de tempo. Flaviane Dutra afirma ainda que na sociedade atual a mulher tem buscado cada vez espaço no empreendedorismo e que a fibra feminina tem se mostrado resiliente a frente dos negócios.

O grupo não tem finalidade política, não tem fins lucrativos e foi criado para colocar a MULHER EMPREENDEDORA em primeiro lugar.

Empreendedoras de diversos segmentos estavam representados no 1º Encontro MULHERES EMPREENDEDORAS DE ARAXÁ, que já tem data marcada para o próximo encontro em janeiro.

O grupo se reunirá mensalmente e abordará temas relevantes. Para participar do grupo de avisos é necessário participar de um grupo criado no Whatsapp.

Informações de como participar estão na página do Instagram @mulheresempreendedorasaraxa