2ª edição do Feirão do Emprego reúne 21 empresas e oferta 326 vagas

A Prefeitura de Araxá promoveu recentemente a 2ª edição do Feirão do Emprego. O evento aconteceu no Calçadão da rua Presidente Olegário Maciel e reuniu 21 empresas participantes, 326 vagas de emprego ofertadas e 374 pessoas passaram pela triagem.

O evento teve como objetivo oportunizar para a população a participação direta de empresas com vagas abertas, além de estandes com cursos de qualificação.

O Feirão do Emprego foi organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Araxá. Além da participação das empresas, diversos parceiros como escolas de qualificação de mão de obra e de cursos profissionalizantes como o Senac, Senai, Sest/Senat, Instituto Movart, Centro de Formação Profissional Júlio Dário e Sala Mineira do Empreendedor também fizeram parte do evento.

De acordo com o coordenador do Sine, Luis Flávio de Melo, o Feirão do Emprego tornou-se um evento imprescindível para a cidade, uma vez que o desenvolvimento econômico está em constante crescimento com a instalação de novas empresas e geração de empregos.

“O evento, além de mostrar nosso portfólio, mostra que o Sine está disposto a ajudar o trabalhador a se encaixar no mercado de trabalho, além de auxiliar o empresário a preencher suas vagas disponíveis. Queremos estar próximos da população para exercer esse papel de elo entre empregador e trabalhador”, reitera.