Zé Henrique & Gabriel se apresentam na próxima sexta-feira, 19 de dezembro, em comemoração aos 160 anos de Araxá

Na próxima sexta-feira (19), a dupla Zé Henrique & Gabriel sobe ao palco montado no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim, com entrada gratuita para o público.

A apresentação é um presente da Prefeitura de Araxá à população e está sendo viabilizada com recursos do Ministério do Turismo, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Mário Heringer, com execução da Secretaria Municipal de Turismo. O recurso é exclusivo para a realização de eventos e garante à comunidade acesso gratuito a espetáculos de grande porte.

Para o prefeito Robson Magela, a realização de eventos dessa natureza gera impactos positivos diretos para a cidade. “Celebrar os 160 anos de Araxá com um show nacional é valorizar nossa população e, ao mesmo tempo, fortalecer o turismo, o comércio e os serviços. São ações que movimentam a economia, atraem visitantes e consolidam a identidade cultural do município”, destaca o prefeito.

Além de marcar o aniversário da cidade, o show deve atrair visitantes de toda a região, contribuindo para o aumento da ocupação da rede hoteleira e para o fortalecimento de bares, restaurantes e do comércio local durante o período festivo.

O show de Zé Henrique & Gabriel integra a programação do FestNatal Araxá 2026, que transforma o estacionamento do Estádio Fausto Alvim em um dos principais pontos de encontro da cidade ao longo do mês de dezembro.

FestNatal – Araxá 160 anos

O FestNatal – Araxá 160 anos é realizado por meio da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, com patrocínio da CBMM, Bem Brasil, Rio Banco, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, e apoio da Algar, Zema, Prefeitura de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto, Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia) e TV Integração. A realização é da Fundação Cultural Acia (Facia) e do Ministério da Cultura, Governo do Brasil.