A Casa dos Conselhos de Araxá tem novo endereço

Para ampliar a capacidade de atendimento aos Conselhos Municipais atuantes e garantir maior suporte e conforto à população, a Casa dos Conselhos de Araxá está em um novo endereço. O serviço foi instalado na rua João Magalhães, nº 54, Vila João Ribeiro. O horário de atendimento é das 8h às 17h e o telefone para contato é (34) 3691-7067.

A Casa dos Conselhos tem como objetivo dar acesso às informações a todos os cidadãos que querem participar ativamente do controle social das políticas públicas no município. É um espaço físico de referência, onde funcionam as Secretarias Executivas dos Conselhos vinculados administrativamente à Secretaria Municipal de Ação Social.

O local, possui hoje cinco Conselhos municipais – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Conselho Municipal do Idoso de Araxá – CMIA, Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, Conselho Municipal de Habitação – COMUHAB, Conselho Municipal de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas – COMAD. E em breve será implantado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, por meio da sua Lei de Criação n.º 7.594, de 26 de agosto de 2.021.