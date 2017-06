Abertura de novos mercados para os produtos de Araxá

Visando abertura de pontos de vendas dos produtos fabricados em Araxá, a Prefeitura está implantando o projeto “Abrindo Novos Mercados Para os Produtos de Araxá”.

O objetivo é divulgar a cidade, apoiar os produtores e colocar nas prateleiras do mercado varejista de outras cidades produtos fabricados em Araxá. A capital mineira é o primeiro mercado a ser atacado e duas empresas de Belo Horizonte já foram contatadas pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior.

Na primeira visita aos empresários de BH, Geraldo Lima e a Superintendente de Turismo, Régia Côrtes, conversaram com os gerentes de negócios da rede supermercadista Super Nosso, Hamilton Almeida e Cláudio Manuel. O Grupo Super Nosso possui 28 lojas no mercado varejista e é voltado para o público classe A da região metropolitana.

A reunião despertou interesse dos empresários na criação do “Cantinho de Araxá” nas lojas da rede. Cláudio Manuel disse que conhece a região de Araxá, pois é natural de Campos Altos, e reconhece que a marca Araxá é tradição de qualidade, além de ser um nome forte e muito importante como agregador de valor.

Além disso, a empresa possui as marcas Apoio Mineiro e Dec Minas, que importam da Bélgica batatas pré-fritas congeladas. A pauta estimulou o agendamento para aproximação da empresa belo-horizontina com a empresa araxaense Bem Brasil, especialista no mesmo tipo de alimento, tratativas que já estão acontecendo por intermédio do Secretário Geraldo Lima Júnior.

Ainda durante as visitas, Geraldo Lima Júnior e Régia Côrtes conheceram a empresa Del Rey Minerals, que já é fornecedora das mineradoras Vale e CBMM. Eles se reuniram com os diretores da empresa e na ocasião, os empresários foram convidados a se estabelecerem em Araxá considerando a proximidade com as mineradoras da cidade e região.

“Tivemos a oportunidade de convidar, em nome do Prefeito Aracely de Paula, os diretores da Del Rey para que implantem uma filial da empresa em nossa cidade, mais especificamente no Distrito Industrial. Isso resultaria em aproximação geográfica da indústria com as mineradoras e se tornaria mais uma fonte geradora de empregos no município. Outra abordagem nossa foi em relação ao frete, este seria reduzido e contribuiria para redução do custo final dos produtos”, argumentou Geraldo Lima.

Logo em seguida a visita dos representantes da Prefeitura à Belo Horizonte, foi a vez do empresário Gustavo Madeira, diretor da Del Rey, vir a Araxá. Na oportunidade, Geraldo Lima apresentou o diretor da Del Rey ao Gerente Industrial da Vale Fertilizantes, unidades de Araxá e Tapira, Daniel Andrade Rajão. Conforme Rajão, é grande a possibilidade dos negócios entre a Del Rey e a Vale se intensificarem também nesta região.

Já Gustavo Madeira disse ter ficado entusiasmado com a possibilidade de implantar uma filial da Del Rey em Araxá e que, com certeza, a empresa participará da próxima licitação pública para aquisição de área no Distrito Industrial.

Gustavo contou que a Del Rey está presente em praticamente todos os estados do Brasil onde existe a mineração, que a empresa já é madura, conta com quarenta e quatro anos de atividades. Segundo ele, a Del Rey Minerals atualmente possui mais de 150 colaboradores.