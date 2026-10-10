Abre e fecha: confira o funcionamento dos serviços da Prefeitura de Araxá no feriado de Nossa Senhora Aparecida

Prefeitura, secretarias e autarquias
– As repartições públicas municipais, secretarias e autarquias não funcionarão na segunda-feira (12). O atendimento ao público será retomado na terça-feira (13).
Educação
– As escolas municipais estarão fechadas na segunda-feira e retomarão as atividades na terça-feira.
Saúde
– UPA e AMEs Unileste e Uninorte: atendimento 24 horas durante o fim de semana e o feriado.
– UBSs e ESFs: fechadas na segunda-feira, com atendimento retomado na terça-feira.
Serviços urbanos
– Coleta de lixo: serviço normal no sábado. No domingo e na segunda-feira, será realizado somente nas principais avenidas.
– Limpeza urbana: atividades retomadas na terça-feira.
– Iluminação pública: solicitações podem ser feitas pelo Colab.
Segurança pública
– Defesa Civil: plantão 24 horas pelo telefone 199.
– Guarda Patrimonial: atendimento 24 horas.
– Settrans: funcionamento diário, das 6h30 às 23h.
Museus
– Sábado: das 9h às 15h.
– Domingo: das 8h às 12h.
– Segunda-feira: das 8h às 12h.
Parque do Cristo
– Funcionamento diário, das 6h às 21h.