Incêndio atinge recepção de clínica na avenida Washington Barcelos

O Corpo de Bombeiros Militar combateu, na manhã desta quinta-feira (8), um incêndio em uma clínica localizada na avenida Washington Barcelos, em Araxá. A ocorrência foi registrada por volta das 7h05. Não houve vítimas.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe encontrou o imóvel fechado e tomado por fumaça ao chegar ao endereço. A Polícia Militar já estava no local e fazia o isolamento preventivo da área para garantir a segurança durante o atendimento.



A equipe da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transporte (Setrans) também foi acionada para auxiliar no controle do trânsito e facilitar o trabalho das equipes de emergência.



Fogo ficou restrito à recepção



Por medida de segurança, o fornecimento de energia elétrica da clínica foi desligado. Para acessar o interior do imóvel e chegar ao foco do incêndio, os bombeiros precisaram romper a grade e a porta de vidro da entrada principal.



A ação da equipe permitiu controlar rapidamente as chamas. O fogo ficou restrito à área da recepção e não se espalhou para os demais imóveis, que, segundo os bombeiros, não ficaram em risco.



Apesar de a área atingida ter sido limitada, o calor intenso e a fumaça provocaram danos no interior da clínica. Entre os equipamentos danificados estão dois aparelhos de ar-condicionado e uma televisão.



Os militares também quebraram uma janela localizada nos fundos do imóvel para facilitar a ventilação e a dissipação da fumaça.



Local foi deixado em segurança

Após a extinção completa do incêndio e a verificação de que não havia risco de reignição, os bombeiros deixaram o imóvel sob os cuidados da proprietária.

Ela foi orientada a contratar um profissional qualificado para realizar uma revisão completa da instalação elétrica e dos equipamentos antes de restabelecer o fornecimento de energia.



As causas do incêndio não foram informadas no atendimento.