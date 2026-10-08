Incêndio atinge recepção de clínica na avenida Washington Barcelos

O Corpo de Bombeiros Militar combateu, na manhã desta quinta-feira (8), um incêndio em uma clínica localizada na avenida Washington Barcelos, em Araxá. A ocorrência foi registrada por volta das 7h05. Não houve vítimas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe encontrou o imóvel fechado e tomado por fumaça ao chegar ao endereço. A Polícia Militar já estava no local e fazia o isolamento preventivo da área para garantir a segurança durante o atendimento.
A equipe da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transporte (Setrans) também foi acionada para auxiliar no controle do trânsito e facilitar o trabalho das equipes de emergência.
Fogo ficou restrito à recepção
Por medida de segurança, o fornecimento de energia elétrica da clínica foi desligado. Para acessar o interior do imóvel e chegar ao foco do incêndio, os bombeiros precisaram romper a grade e a porta de vidro da entrada principal.
A ação da equipe permitiu controlar rapidamente as chamas. O fogo ficou restrito à área da recepção e não se espalhou para os demais imóveis, que, segundo os bombeiros, não ficaram em risco.
Apesar de a área atingida ter sido limitada, o calor intenso e a fumaça provocaram danos no interior da clínica. Entre os equipamentos danificados estão dois aparelhos de ar-condicionado e uma televisão.
Os militares também quebraram uma janela localizada nos fundos do imóvel para facilitar a ventilação e a dissipação da fumaça.
Local foi deixado em segurança
Após a extinção completa do incêndio e a verificação de que não havia risco de reignição, os bombeiros deixaram o imóvel sob os cuidados da proprietária.
Ela foi orientada a contratar um profissional qualificado para realizar uma revisão completa da instalação elétrica e dos equipamentos antes de restabelecer o fornecimento de energia.
As causas do incêndio não foram informadas no atendimento.