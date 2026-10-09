Casa de Nazaré celebra 70 anos de história em Araxá

A Casa de Nazaré celebra 70 anos de atuação em Araxá com encontros, celebrações e o lançamento de um livro que reúne parte da trajetória da instituição. Ao longo de sete décadas, a entidade se tornou referência na acolhida de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, com ações voltadas à proteção, educação e inclusão social.

A história da Casa de Nazaré é marcada pela participação de diferentes gerações. Para a Irmã Andréa dos Santos Lourenço, Discípula de Jesus Eucarístico, as sete décadas representam uma memória construída coletivamente.

“Setenta anos não cabem apenas em datas, documentos, fotografias ou registros. Setenta anos se fazem de rostos, nomes, encontros, gestos, alegrias, desafios, sonhos e esperanças. São memórias que, ao serem compartilhadas, deixam de pertencer somente àqueles que as viveram e passam a constituir uma memória coletiva”, afirma.

Durante esse período, a Casa de Nazaré abriu as portas para acolher crianças, adolescentes e jovens que viviam em situação de vulnerabilidade. A instituição ofereceu proteção, cuidado e novas oportunidades.

Atualmente, a Casa de Nazaré atende crianças na educação infantil e mantém um projeto social voltado a crianças e jovens, renovando o compromisso com a educação e com pessoas em situação de vulnerabilidade.

A trajetória também foi construída pelo trabalho das Irmãs, além do apoio de benfeitores, parceiros e colaboradores que contribuíram para a manutenção das atividades da instituição.

A Irmã Valdete da Silva Vaz, atual coordenadora, recorda os períodos de dificuldade enfrentados ao longo dos anos.

“Foram muitos desafios, períodos de dificuldades e momentos em que foi necessário renovar as forças e confiar na Providência de Deus. Mas nunca caminhamos sozinhos. Esta é, verdadeiramente, uma obra construída por muitas mãos e reconhecida e respeitada pela comunidade”, afirma.

Livro reúne história da instituição

Como parte das comemorações dos 70 anos, a Casa de Nazaré preparou um livro que reúne imagens, relatos e registros de diferentes períodos da instituição.

A publicação é dividida em sete capítulos, que abordam desde a origem da congregação na Itália até a trajetória da Casa de Nazaré em Araxá. O conteúdo inclui a chegada ao Brasil, a construção da sede própria, a educação infantil, projetos, doações e eventos, além de depoimentos de ex-alunos, ex-internos e parceiros.

O livro também traz uma entrevista com a Irmã Valdete Vaz, informações sobre outras obras da Congregação no Brasil e um álbum de fotografias.

O lançamento será realizado no dia 24 de outubro, no Clube Araxá, durante o Jantar da Gratidão, evento que integra as comemorações dos 70 anos da instituição.

Os ingressos já estão à venda. A renda será destinada às atividades desenvolvidas pela Casa de Nazaré, incluindo a escola e os projetos sociais voltados a crianças e jovens.

Para a Irmã Valdete, a celebração representa o encerramento de um ciclo e, ao mesmo tempo, o início de uma nova etapa.

“Quando olhamos para tudo o que foi construído desde 1956, sentimos uma profunda gratidão, mas também uma grande responsabilidade com aquilo que ainda está por vir. Se o passado nos oferece raízes, o presente nos convida ao compromisso e o futuro nos estimula a sonhar.”

Segundo a coordenadora, entre os objetivos para os próximos anos estão a ampliação dos projetos, o fortalecimento de parcerias, a modernização da estrutura e a criação de novas oportunidades de atendimento.

“Ao futuro, a nossa esperança, nossos sonhos e o desejo de que muitas outras pessoas continuem tecendo essa história”, completa.