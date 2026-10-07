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Araxá acumula saldo positivo de 2,8 mil empregos formais em 2026

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Araxá acumula saldo positivo de 2,8 mil empregos formais em 2026



Araxá chegou ao fim de agosto com 2.846 novos postos de trabalho formal no acumulado de 2026, segundo os dados mais recentes do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Entre janeiro e agosto, foram registradas 16.966 admissões e 14.120 desligamentos no município.

Somente em agosto, o mercado de trabalho local manteve o resultado positivo, com 2.297 contratações e 2.090 desligamentos, o que representa a criação de 207 vagas com carteira assinada no mês.

O desempenho positivo também aparece quando considerado um período mais longo. Nos últimos 12 meses, entre setembro de 2025 e agosto de 2026, Araxá registrou saldo de 2.691 empregos formais, com 23.133 admissões e 20.442 desligamentos.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ítalo Borges, os números demonstram um movimento consistente da economia local. “São mais de 2,8 mil empregos formais criados no ano e um saldo positivo também nos últimos 12 meses. Isso indica que não se trata de um movimento pontual, mas de uma tendência da nossa economia”, afirma.

Ítalo atribui o desempenho a uma combinação de fatores, entre eles a diversificação da economia, com atividades ligadas à mineração, indústria, turismo, comércio e construção civil, além da atração de novos investimentos e da manutenção das empresas já instaladas no município. Ele também destaca a reestruturação do Distrito Industrial, a disponibilização de novas áreas para empreendimentos e o diálogo permanente com diferentes cadeias produtivas.

“A gente segue trabalhando para trazer empregos de mais qualidade e fazer com que esse crescimento e esse desenvolvimento cheguem a toda a população”, completa o secretário.

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