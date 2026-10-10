Campeonato Ruralão terá semifinais neste domingo (11) no Estádio Fausto Alvim





O Campeonato Ruralão de Araxá chega à reta final e promete movimentar o Estádio Municipal Fausto Alvim neste domingo (11), com a disputa das semifinais da competição. Quatro equipes seguem na briga pelo título: Amigos, Santo Antônio, Santa Vitória e Ajesp.

A rodada terá início às 8h, com o duelo entre Amigos e Santo Antônio. Na sequência, às 10h, Santa Vitória e Ajesp entram em campo para disputar a segunda vaga na grande final.

As quatro equipes garantiram a classificação no dia 27 de setembro, após a rodada de quartas de final. O Santa Vitória venceu a Máfia por 4 a 1, enquanto o Amigos superou o Asa Branca por 3 a 1. Já a Ajesp garantiu a vaga ao derrotar o Santa Mônica por 2 a 1. No confronto mais equilibrado, Santo Antônio e São Geraldo empataram em 1 a 1, com a classificação do Santo Antônio decidida nos pênaltis, por 3 a 1.

O secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, destaca a importância da competição e convida a população a prestigiar as semifinais.

“O Ruralão é uma competição muito tradicional na nossa cidade, que reúne equipes, movimenta as comunidades e valoriza o futebol amador. Agora chegamos a uma fase decisiva, com quatro times que fizeram por merecer essa classificação. Quero convidar toda a população para estar conosco neste domingo, no Estádio Fausto Alvim, torcendo, prestigiando os jogadores e fazendo parte dessa grande festa do esporte”, destaca.

Confira os confrontos das semifinais:

Domingo (11/10) – Estádio Municipal Fausto Alvim

– 8h: Amigos x Santo Antônio

– 10h: Santa Vitória x Ajesp