Semana do Saco Cheio terá programação gratuita para crianças conhecerem a história e os atrativos de Araxá





A Semana do Saco Cheio terá uma programação especial para crianças de 5 a 10 anos em Araxá. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e com o apoio da Secretaria Municipal de Governo e a Fundação Cultural Calmon Barreto, promovem, na próxima semana, o projeto Pequenos Turistas de Araxá. O projeto é realizado em parceria público-privada, e conta com atividades gratuitas que unem brincadeiras, criatividade e descobertas sobre a história e os pontos turísticos da cidade.

A programação será realizada de terça a sexta-feira, das 13h30 às 17h, na Secretaria Municipal de Turismo. Serão disponibilizadas 15 vagas por dia, com brincadeiras, gincanas, atividades educativas e um encontro especial com Dona Beja, personagem histórica que ajudará a apresentar às crianças curiosidades sobre Araxá de forma lúdica. Também haverá um momento de lanche e interação entre os participantes.

Segundo a secretária municipal de Turismo, Alda Sandra, a proposta é aproveitar o período de recesso escolar para estimular o conhecimento e a valorização da cidade. “Queremos que as crianças descubram mais sobre Araxá enquanto se divertem. Conhecer nossa história desde cedo fortalece o sentimento de pertencimento e incentiva o cuidado com o patrimônio histórico, cultural e natural”, destaca.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (34) 99154-4023. Ao deixar a criança no local, o pai, mãe ou responsável deverá assinar um termo de responsabilidade e informar um telefone para contato durante as atividades.

A expectativa é que os pequenos participantes levem para casa, além de boas lembranças, novos conhecimentos e a vontade de continuar explorando Araxá junto às famílias.