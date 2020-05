Abre e Fecha: Feriado Dia do Trabalhador

A Prefeitura de Araxá definiu o funcionamento de autarquias e secretarias municipais durante o feriado do Dia do Trabalhador.

Centro Esportivo Álvaro Maneira / Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo

Respeitando as recomendações do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, os Centros Esportivos Educacional Pedro Bispo e Álvaro Maneira, coordenados pela Secretaria Municipal de Governo, não estão abertos para comunidade.

Museus, Teatro Municipal de Araxá e Parque do Cristo

Todos esses espaços não funcionarão neste feriado e estão fechados por causa da recomendação do comitê.

Em funcionamento no feriado

A Secretaria de Serviços definiu que a coleta seletiva não estará funcionando normalmente e pela continuidade da coleta do lixo nos bairros de Araxá. Também funcionam a Central de Videomonitoramento Urbano, a Guarda Patrimonial, o Aeroporto Municipal Romeu Zema e Assessoria de Trânsito e Transporte (Asttran), serviços desenvolvidos pela Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania. Na área da saúde, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) funciona normalmente em esquema de plantão e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Estratégias Saúde da Família (ESF) ficarão de portas fechadas.

Expediente nas repartições públicas

De acordo com decreto municipal, não terá expediente nas repartições públicas diretas e indiretas nesta sexta-feira, 1° de maio. O funcionamento de todas as secretarias e autarquias voltará normalmente a partir das 8 horas da manhã de segunda-feira, 4 de maio.