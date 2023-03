Academia Araxaense de Letras abre processo seletivo para escolha de dois novos acadêmicos

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para preenchimento de duas vagas na Academia Araxaense de Letras (AAL). Os novos acadêmicos se juntarão a um grupo hoje composto por 25 intelectuais da cidade e vão trabalhar pela promoção e divulgação da cultura da língua portuguesa, o aprimoramento cultural da comunidade e o incentivo à edição de livros e publicações literárias.

Segundo o presidente da diretoria da Academia Araxaense de Letras, Luiz Humberto França, para participar é preciso ter mais de 18 anos, ser brasileiro, natural do município de Araxá ou aqui residir por mais de dois anos e possuir obras literárias publicadas em qualquer gênero literário ou obras técnicas de reconhecido mérito e de domínio público.

O prazo final para a apresentação de candidaturas é 31 de março. “O currículo, as obras e a documentação exigida no edital precisam ser entregues pessoalmente na sede da Academia Araxaense de Letras. As propostas serão analisadas pelos acadêmicos e os candidatos ainda participarão de uma sabatina presencial para avaliação”, explica.

Os dois novos membros serão escolhidos em eleição realizada durante uma Assembleia Geral Extraordinária. O resultado será divulgado no dia 17 de abril e os novos acadêmicos eleitos tomam posse dia 15 de maio, aniversário da Academia Araxaense de Letras. “Mais uma vez nossa entidade abre as portas para que novos nomes da literatura possam somar no trabalho incansável de defesa da nossa língua e de incentivo à produção literária. Tenho certeza de que os novos membros vão contribuir bastante e fazer a diferença para a entidade que caminha para os seus 50 anos”, ressalta Luiz Humberto França.

Serviço:

Processo Seletivo AAL

Edital publicado em 18/03/2023

Inscrições: até 31/03

Entrega de candidaturas:

Av. Ministro Olavo Drummond, número 15 – último andar do prédio da Biblioteca Atanagildo Côrtes, no Centro Cultural UniAraxá – Bairro Novo São Geraldo. Araxá (MG).

Resultado: 17/04

Posse: 15/05