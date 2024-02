Ação Social divulga resultado final dos classificados para o Pequeno Jardineiro 2024

A Secretaria Municipal de Ação Social divulgou o resultado final dos classificados para o programa Casa do Pequeno Jardineiro 2024. O projeto trabalha a educação socioambiental focada na inclusão de adolescentes entre 14 e 17 anos.

A lista está disponível no site da Prefeitura de Araxá, por meio do link Editais e Processos > Secretaria Municipal de Ação Social > Casa do Pequeno Jardineiro > Lista dos aprovados do processo seletivo do Programa Casa do Pequeno Jardineiro; ou direto pelo link (http://tinyurl.com/3ydfyfmh).

Os selecionados terão direito a uma Bolsa Social no valor de meio salário mínimo vigente, vale-transporte, camiseta de uniforme e alimentação no local das atividades.

Os aprovados receberão contato telefônico da equipe da Casa do Pequeno Jardineiro para agendamento da matrícula, com a confirmação de datas, locais e horários em que os pais ou responsáveis deverão acompanhá-los, levando a documentação necessária para ingresso no programa. O início das atividades está previsto para março.

O secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, destaca que o programa Casa do Pequeno Jardineiro é uma grande oportunidade para os adolescentes classificados. “Ficamos muito feliz em iniciar mais uma turma do projeto em 2024. O objetivo é transformar a vida desses alunos para melhor, contribuindo não somente com a formação profissional, mas, principalmente, com a formação cidadã”, reforça.