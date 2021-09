Ação Social inicia visitas técnicas do Projeto Mãos à Obra

A Secretaria Municipal de Ação Social iniciou nesta semana as visitas técnicas aos imóveis selecionados para o Projeto Mãos à Obra. A iniciativa foi lançada em julho pela Prefeitura de Araxá e visa a entrega de materiais de construção para famílias carentes cadastradas e aprovadas, possibilitando pequenos reparos em suas moradias.

A secretária municipal de Ação Social, Cristiane Pereira, diz que até o momento 125 cadastros já foram aprovados, de um total de 208 vagas disponíveis. “Essas visitas servem para que nossos técnicos verifiquem as informações repassadas pelos inscritos no projeto para referendar a concessão do benefício. Além disso, é um momento também de prestar assistência técnica a essas famílias, que muitas vezes não têm condição para contratar um profissional especializado para avaliar a melhor alternativa para a realização da obra”, explica a secretária.

Entre os critérios para participar do programa, o interessado deve ter apenas um imóvel e morar nele, a renda bruta familiar não pode ultrapassar 2 salários mínimos (R$ 2.200,00) e ter condições para fornecer mão de obra, equipamentos e ferramentas para as obras. O agendamento para o atendimento no Setor de Habitação da Secretaria Municipal de Ação Social é feito no site (www.maosaobra.araxa.mg.gov.br).

Após o agendamento, ele deve comparecer no setor no dia e hora marcados, em posse de toda a documentação exigida: Documento de Identidade com foto (RG ou CNH), CPF, Folha Resumo do CadÚnico atualizado, comprovante de renda de todos da família, fotos atualizadas do imóvel e comprovante regular da propriedade.

O prefeito Robson Magela ressalta que o projeto dá dignidade às famílias que há anos estão morando em imóveis inacabados ou que necessitam de reformas. “A gente vê casos que são moradias sem ventilação, iluminação ou acabamento, o que acaba comprometendo também a saúde dos moradores. O Mãos à Obra é um dos principais projetos da nossa gestão”, afirma o prefeito.