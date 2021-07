Acidente com dois óbitos na BR-262 provavelmente foi causado por incêndio às margens da rodovia

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira (21) foi acionado para combater um incêndio às margens do quilômetro 687 da BR-262 na cidade de Araxá.

Além do incêndio, os Bombeiros Militares depararam com uma das caçambas de uma carreta bitrem, carregada de calcário, tombada. Duas pessoas foram atingidas, a equipe da Triunfo já havia constatado os seus óbitos.

Segundo o motorista do veículo acidentado, a fumaça do incêndio fez com que ele perdesse o controle direcional e acarretou também o atropelamento do casal.

O incêndio estava ameaçou algumas fazendas próximas e atingiu parte da Chácara Sabiá. Os bombeiros obtiveram êxito em extinguir as chamas após de três horas e meia de trabalho, com o uso de dois mil litros de água e um soprador.

Até a publicação desta, as vítimas não haviam sido identificadas.