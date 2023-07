Adesão ao ‘PIX do Bem Copasa’ vai premiar projetos socioambientais indicados por municípios

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) lança neste mês a campanha “PIX do Bem”, uma iniciativa pioneira que incentiva os clientes a utilizarem a modalidade de pagamento via PIX para suas contas de água com o objetivo de apoiar projetos sociais e ambientais em municípios mineiros. A campanha visa fortalecer ainda mais o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social.

Com o “PIX do Bem Copasa”, os municípios que se destacarem na elevação da arrecadação por essa modalidade de pagamento serão beneficiados por doações em dinheiro para iniciativas socioambientais da região. Ao pagar as faturas via PIX, além de garantir mais agilidade, comodidade e facilidade, os clientes passarão também a contribuir, ativamente, para o desenvolvimento sustentável de seus municípios.

O superintendente de Relacionamento com o Cliente, Wallace Lúcio, acredita que a Copasa, ciente de seu papel na promoção do bem-estar da sociedade e na conservação do meio ambiente, busca, por meio desta iniciativa, agregar valor ao cotidiano dos seus clientes. “A campanha permite que cada conta de água paga seja mais do que um simples serviço, mas uma forma concreta de contribuir para causas significativas”, afirmou.

Os três municípios com o melhor desempenho de arrecadação das contas de água por PIX, nos dois trimestres da campanha, que irá até dezembro de 2023, serão os contemplados com as doações. Cada município selecionado deverá indicar o projeto social e/ou ambiental que receberá o prêmio decorrente da campanha. O projeto indicado deve beneficiar comunidades locais na área de abrangência do município selecionado.

Ao aderir ao pagamento por PIX, a modalidade de pagamento já mais utilizada pela população, os clientes da Copasa terão a oportunidade de promover impactos sociais e ambientais em suas próprias comunidades. “Não apenas estarão pagando suas contas de água de forma rápida e prática, mas também estarão unindo esforços para transformar a vida de muitas pessoas”, reforçou Wallace Lúcio.

Essa inovação, que alinha tecnologia, responsabilidade social e sustentabilidade, reforça o compromisso contínuo da Copasa em buscar soluções eficazes para os desafios atuais.