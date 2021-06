Adolescente de 15 anos é apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas

Na noite de ontem (28), durante patrulhamento pelo Centro, após denúncia sobre crimes próximo ao Terminal Rodoviário, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os militares abordaram um adolescente, de 15 anos, sendo localizado dentro de sua boca uma sacolinha com 43 pedras de crack e outro invólucro com certa quantia de crack moído.

Com o menor também foi localizada certa quantia em dinheiro. De acordo com a PM, o menor possui diversas passagens. Diante dos fatos, ele foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material arrecadado.