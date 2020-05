Adolescente é apreendido com maconha em operação da PM

Na noite de ontem (3), após denúncias de tráfico de drogas, a Polícia Militar realizou operação policial nos bairros Pão de Açúcar III e IV. A ação resultou na apreensão de drogas e de um adolescente.

A PM abordou um suspeito de 22 anos e dois adolescentes de 15 e 16 anos, que estavam perto de uma mata. De acordo com a PM, o adolescente de 15 anos já é conhecido no meio policial e foi apreendido em abril pelo envolvimento com drogas.

O trabalho da guarnição teve apoio do cão farejador Apollo. O cão localizou 14 buchas de maconha.

Diante dos fatos, o adolescente de 15 anos recebeu voz de apreensão em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Os outros dois abordados foram conduzidos para prestarem mais informações na Delegacia de Polícia Civil.