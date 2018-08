Adolescente é apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas

Na noite de ontem (2), durante patrulhamento pela rua Augusto Flávio da Silva, bairro Santo Antônio, a Polícia Militar visualizou um adolescente de 16 anos, em atitude suspeita. Ele estava entregando algo a uma adolescente de 16 anos e ao envolvido L.C.F. (21 anos).

A Polícia Militar realizou a abordagem. Durante as buscas, foram localizadas duas buchas de maconha, as quais o adolescente havia dispensado momentos antes. Ele relatou que havia mais drogas em uma residência.

Na casa indicada, os militares encontraram outras quatro buchas de maconha, além de uma porção de maconha prensada, cerca de dez vezes maior que as demais. Também foi apreendida certa quantia em dinheiro e uma identidade falsa.

O adolescente relatou que parte do dinheiro era proveniente do tráfico de drogas. Os outros dois envolvidos confirmaram ter pedido as duas buchas de maconha ao adolescente, pelo valor de dez reais cada.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido em flagrante de ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e falsificação de documento público.