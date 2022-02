Adolescentes da rede municipal de ensino recebem absorventes gratuitamente

A Prefeitura Municipal de Araxá continua o trabalho em prol da educação e saúde feminina em todo o município. Por isso, a dignidade menstrual de crianças e adolescentes será uma das prioridades das escolas em 2022. Serão distribuídos absorventes para todas as alunas de 10 a 14 anos da rede municipal de ensino da cidade.

A ação, por meio da Secretaria de Educação, vai atender todas as alunas a partir do 4º ano do ensino fundamental durante o ano letivo. Período em que elas ficam menstruadas e podem dar início a esse ciclo na própria escola. Durante todos os meses, os kits serão repassados gratuitamente aos estudantes e o item também será disponibilizado nas instituições, caso seja necessário para as adolescentes em algum momento.

A secretária de Educação, Zulma Moreira, destaca a campanha com grande alegria: “É o primeiro ano do projeto e é uma forma de trazer dignidade para esse momento tão difícil para as meninas. Sabemos que muitas das vezes, as alunas deixam de ir à escola porque não tem absorvente. E por ser um período em que a menstruação é bastante irregular, a situação pode se tornar constrangedora e traumatizante, levando até ao abandono escolar. Por isso, temos que criar uma relação de confiança entre a aluna, direção e professores, para que elas saibam que no momento em que ela precisarem terão o apoio essencial”, ressalta.

Cada escola terá uma forma de divulgar a ação. Segundo a secretária, as meninas serão chamadas e irão conhecer todo o fundamento do projeto. Os professores vão trabalhar sobre a questão da higiene nesse momento e todo o conhecimento básico será transmitido a elas. A escola será grande aliada das meninas no período menstrual, através das professoras e diretoras, que junto com a atual gestão buscam sempre melhorias para essa faixa etária.



“É uma política pública extremamente importante para a cidade. Principalmente, para as escolas de bairros mais carentes, onde os professores presenciam inúmeras situações vivenciadas por alunas por falta do item básico de higiene pessoal. As adolescentes acabam substituindo o absorvente por outros materiais inapropriados para conter o fluxo, o que pode causar um grande mal-estar. O acesso ao absorvente higiênico é essencial e extremamente necessário dentro das escolas”, destaca Zulma.