ExpoQueijo Brasil começa nesta semana com shows gratuitos e mais de 8 toneladas de queijo em Araxá

Araxá recebe a partir desta quinta-feira (25) a maior edição já realizada da ExpoQueijo Brasil. Durante quatro dias, o Grande Hotel e Termas de Araxá será palco de uma programação que reúne produtores, especialistas, chefs, jurados, compradores e visitantes de diferentes regiões do Brasil e do exterior em torno daquele que é considerado o principal evento do setor nas Américas.

A edição de 2026 chega marcada por números recordes. Somando os produtos inscritos no Concurso Internacional de Queijos Artesanais e os comercializados na feira, a expectativa é de que mais de oito toneladas de queijo circulem pelo evento. Parte desse volume estará na competição internacional, que reúne representantes de 19 países, enquanto outra será oferecida diretamente ao público nos estandes da feira de negócios.

A estrutura também será a maior da história da ExpoQueijo Brasil. Ao todo, serão 4.800 metros quadrados de área coberta, distribuídos entre 86 estandes comerciais, 28 operações gastronômicas — entre restaurantes, bares e food trucks — e novos espaços voltados à experiência do visitante, ao conhecimento e à gastronomia.

Entre as novidades está a estreia da Cozinha Show, ambiente criado para receber aulas, oficinas e demonstrações culinárias ao vivo. A proposta é apresentar diferentes possibilidades de utilização dos queijos artesanais, desde receitas tradicionais da cozinha mineira até aplicações contemporâneas da gastronomia.

A programação musical será outro destaque da feira. Todas as apresentações serão gratuitas e realizadas na Vila Gastronômica. Entre os nomes confirmados estão Vinny, que abre a agenda de shows na quinta-feira (25), e Leo Jaime, atração de sábado (27), em participação especial com a banda Amigos do Rock. O palco também receberá artistas e grupos como Maria Fumaça, Projeto ao Cubo, Vi-Voz, Leandro Soares, Marcos Rabello Quarteto, Natália Martins, Texas Radio e Pagode do Xú.

A agenda inclui ainda o Fórum Internacional, que reunirá especialistas brasileiros e estrangeiros para discutir temas ligados ao futuro da cadeia produtiva do queijo artesanal. Mercado internacional, cooperativismo, sucessão familiar, legislação sanitária, microbiota e inovação estão entre os assuntos previstos na programação.

Outra estreia é o PodQueijo, estúdio instalado na entrada principal do evento que promoverá transmissões ao vivo, entrevistas e debates com produtores, pesquisadores, chefs, jurados e representantes do setor. Ao longo da feira, serão mais de 20 horas de conteúdo disponibilizado pelo canal oficial da ExpoQueijo Brasil no YouTube.

A programação contará ainda com oficinas técnicas realizadas em parceria com o Sebrae, master classes sobre queijos internacionais, degustações comentadas e as diferentes etapas do Concurso Internacional de Queijos Artesanais, que culminará na escolha do vencedor do Super Ouro, principal reconhecimento da competição.

ExpoQueijo Brasil

Principal evento do segmento nas Américas, a ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards reúne representantes dos principais países produtores de queijo, atraindo especialistas, compradores, produtores e imprensa de diferentes regiões.

O encontro contará com estrutura montada no pátio principal e nos salões do Grande Hotel e Termas de Araxá, patrimônio cultural e histórico de Minas Gerais.

Neste ano, a ExpoQueijo será realizada entre os dias 25 e 28 de junho, com impacto em setores como turismo, varejo, agropecuária, logística, indústria alimentícia, cadeia de suprimentos e relações internacionais.

O evento é realizado pela Lei Rouanet; Lei Estadual e Incentivo à Cultura com patrocínio da Cemig; da CBMM; da McCain; da Algar; do Sebrae e do Sistema Ocemg. A iniciativa tem apoio da AmiQueijo; da Prefeitura de Araxá; do Rota Araxá; da Condor Eventos; do Sistema Faemg Senar; do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA); da Epamig; da Emater Minas Gerais; do Governo de Minas Gerais; e do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Ministério do Turismo, do Governo Federal. São mantenedores o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, a Epamig e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Uma realização da Bonare Eventos, Secretaria Estadual de Cultura, Governo de Minas Gerais e Ministério da Cultura, Governo do Brasil, ao lado do povo brasileiro.

Serviço

ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards

Data: 25 a 28 de junho

Local: Grande Hotel e Termas de Araxá – Rua Águas do Araxá, s/nº, bairro Barreiro, Araxá (MG)

Informações e regulamento: www.expoqueijobrasil.com.br