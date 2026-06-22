Dia D de multivacinação aplica 528 doses em Araxá; procura é considerada baixa

O Dia D de multivacinação, voltado à atualização do cartão de vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos, foi realizado em Araxá no último sábado (20). Ao todo, foram aplicadas 528 doses durante a ação. Apesar da mobilização, a procura ficou abaixo do esperado, principalmente entre o público-alvo da campanha.

Desse total, 392 doses, o que representa 74,2%, foram da vacina contra a influenza, único imunizante disponibilizado para toda a população, independentemente da idade. As demais 136 doses foram destinadas às vacinas de rotina previstas no calendário vacinal.

De acordo com a coordenadora de Imunização de Araxá, Érica Fonseca, a maior procura pela vacina contra a influenza refletiu diretamente no balanço da ação.

“A procura foi baixa, especialmente para a atualização do cartão de vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos, que era o principal objetivo do Dia D. A vacina da influenza, por estar aberta para toda a população, acabou representando a maior parte das doses aplicadas. Por isso, reforçamos a importância de manter o cartão de vacinas atualizado, garantindo a proteção contra doenças que podem ser prevenidas pela imunização”, destaca Érica.

Além da influenza, também foram registradas aplicações de vacinas como HPV, meningocócica ACWY, tríplice viral, pentavalente, VIP, pneumocócica 10, rotavírus, febre amarela, varicela, hepatites, DTP, Covid-19 e dengue.

A vacinação continua disponível nas unidades de saúde, nos horários convencionais de atendimento. Na quarta-feira (24), excepcionalmente, sete das nove salas de vacina de Araxá estarão abertas somente até as 13h, em razão de uma capacitação das equipes. Nesta data, Unisa e Unisul encerram o atendimento às 12h30.

Horários de atendimento

22 a 26 de junho

Unicentro (Covid e Influenza – apenas crianças)

Segunda, terça e quinta-feira: 7h30 às 16h

Quarta-feira: 7h30 às 13h

Sexta-feira: 7h30 às 15h

Unileste

Segunda, terça e quinta-feira: 7h30 às 16h

Quarta-feira: 7h30 às 13h

Sexta-feira: 7h30 às 14h

Unisul e Unisa

Segunda a quinta-feira: 7h30 às 12h30

Sexta-feira: 7h30 às 12h

Unioeste, Uninorte, Uninordeste, ESF Pão de Açúcar e USF Max Neumann

Segunda, terça e quinta-feira: 7h30 às 16h

Quarta-feira: 7h30 às 13h

Sexta-feira: 7h30 às 12h