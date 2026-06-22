Polícia Civil incinera cerca de 330 kg de droga em Araxá

A Polícia Civil de Minas Gerais realizou, na última quinta-feira, 19 de junho de 2026, a incineração de aproximadamente 330 quilos de substância semelhante à maconha em Araxá. A ação foi coordenada pela 2ª Delegacia Regional, por meio da Delegacia de Narcóticos e Homicídios, com apoio do setor de perícia técnica.

A destruição do material apreendido ocorreu em conformidade com os procedimentos legais e contou com a participação do Ministério Público. Estiveram presentes o promotor de Justiça, Dr. Felipe Kazuo Catelan Yano, e o delegado Dr. Jéferson Leal, além dos investigadores Arthur e Gustavo e do escrivão Nelson.

A operação também contou com o acompanhamento de representantes da Vigilância Sanitária, garantindo a segurança e a regularidade do processo. Para a execução da incineração, uma empresa da cidade colaborou com a cessão de um forno industrial adequado.

Segundo a Polícia Civil, a medida integra o conjunto de ações de combate ao tráfico de drogas na região, assegurando a destinação correta de entorpecentes apreendidos em operações policiais.